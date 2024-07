Um homem é assassinado a tiros em Caraúbas; outros três irmãos já foram mortos

Um homem foi morto e outro ficou ferido durante atentado a tiros ocorrido no início da manhã desta segunda-feira, 29, em Caraúbas, distante 72 km de Mossoró.

De acordo com as primeiras informações fornecidas pela Polícia Militar, apontam que as vítimas estavam trabalhando quando foram surpreendidas pelos atiradores, que chegaram em carro de cor branca e começara a atirar. No local, a perícia localizou mais de 25 cápsulas de pistola 9mm.

As vítimas foram identificadas como Albin Alves da Silva, 53 anos, que morreu na hora e seu cunhado, identificado como Dino Fernandes de Arruda, 57 anos, que ficou ferido e socorrido para o hospital local. A Polícia Civil ainda não sabe qual teria sido a motivação do ataque criminoso. Com a morte de Albin, já são quatro irmãos assassinados na cidade.

Foto: Reprodução