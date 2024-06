Última semana do MCJ tem Luan Santana, Mari Fernandes, Alok, Léo Santana e outras atrações

O São João mais cultural do mundo chega a sua última semana com diversas atrações, encerrando em grande estilo o “Mossoró Cidade Junina” 2024. No Polo Estação das Artes Poeta Elizeu Ventania, sobem ao palco na quinta (27) e na sexta-feira (28), artistas como Luan Santana, Mari Fernandes, Gustavo Mioto e Alok.

Fechando a programação do MCJ, o “Boca da Noite” promete também atrair uma multidão à avenida Rio Branco, no sábado (29), a partir das 18h, com animação de Léo Santana, João Neto Pegadão, Thabata, Muny Santos, entre outros.

Abaixo, confira a programação completa da última semana do “Mossoró Cidade Junina” 2024:

Polo Estação das Artes

Local: Avenida Rio Branco

Quinta-feira – 27 de junho – a partir das 19h

John Modão

Seu Desejo

Luan Santana

Mari Fernandez

Sexta-feira – 28 de junho – a partir das 20h

Frequência 2

Núzio Medeiros

Gustavo Mioto

Alok

Polo Cidadela

Local: Avenida Alberto Maranhão

Quinta-feira – 27 de junho

Palco 01 – a partir das 23h30

Djailson Matias

Israel Ribeiro

Palco 02 – a partir das 21h30

Manu Sousa

Deusa Nordestina do Forró

Sexta-feira – 28 de junho

Palco 01 – a partir das 23h30

Banda Disco de Vinil

Grupo Retrô

Palco 02 – a partir das 21h30

Alan Jones e Banda

Kelly Marçal

Jarly Almeida

Sábado – 29 de junho

Palco 01 – a partir das 23h30

Caixa POP

Gabriel Lima e Banda

Palco 02 – a partir das 21h30

Analu

Fillipe Costa

Polo Poeta Antônio Francisco

Local: Memorial da Resistência

Terça – 25 de junho

18h Recital de Poesia “Por Motivos Diversos”, com Antônio Francisco

20h – Elton Lins – Forró Ousadia

Quarta-feira – 26 de junho

18h – Joaquim Lajeiro – O Poeta Forrozeiro

19h – J4mpa

20h – Bráulio Bessa

Quinta-feira – 27 de junho

Anima Chuva – a partir das 20h

Dueto Alana e Luiza

Espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró – a partir das 21h

Sexta-feira – 28 de junho

Anima Chuva – a partir das 20h

Chris Duarte

Espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró – a partir das 21h

Polo Boca da Noite

Local: Avenida Rio Branco

Sábado – 29 de junho – a partir das 18h

Mozão

Abiel

Thabata

Lucas Lima

Léo Santana

João Neto Pegadão

Banda Bakulejo

Maxson Comando e Forró com Ella

Muny Santos