UFRN publica edital de concurso para 16 vagas de técnicos administrativos

A proposta de resolução para edital de concurso público para provimento de cargos de nível de classificação “D” do Plano de Carreira dos Cargos de Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE) foi aprovada na tarde desta quinta-feira, 5, na reunião do Conselho de Administração (Consad) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O documento prevê a abertura do total de 16 vagas, distribuídas pelos campi de Natal, Santa Cruz, Macaíba, Currais Novos e Caicó.

Com período de inscrição previsto para ocorrer de 22 de janeiro a 25 de fevereiro de 2024, o certame dispõe oito vagas para o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação (Suporte e Redes) e oito vagas para Técnico em Tecnologia da Informação (Sistemas).

Segundo o plano de carreiras da UFRN, os salários para os servidores técnicos administrativos em educação de nível D variam de R$ 2.667,19 a R$ 5.310,48, de acordo com o nível de capacitação e tempo de serviço.

O concurso público terá etapas de caráter eliminatório e classificatório, com provas objetivas de língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos, além de uma prova discursiva (redação). A aplicação das provas está prevista para ocorrer no dia 7 de abril de 2024, às 14h, nos municípios potiguares de Natal, Caicó, Currais Novos, Santa Cruz e Mossoró. O edital será publicado, nesta sexta-feira, 8,no site da Comperve, onde os candidatos poderão acessar os detalhes do certame.