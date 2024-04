UFRN discute data e IFRN entra em greve a partir desta quarta-feira 3

Servidores da UFRN e do IFRN devem cruzar os braços nos próximos dias. Com o intuito de reivindicar melhores condições de trabalho, os professores da UFRN discutem indicativo de greve na próxima terça-feira 9, e a greve de servidores do IFRN começa a partir de quarta-feira 3.

A decisão foi tomada em assembleias realizadas pelos sindicatos que representam os trabalhadores, o Sindicato Nacional dos Servidores Federais na Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe) e Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Adurn).

Em plenária do Sinasefe, sede Natal, realizada na terça-feira 26, os servidores dos Institutos Federais do Rio Grande do Norte IFRN aprovaram greve geral, que ocorrerá por tempo indeterminado, a partir do dia 3 de abril. Eles reivindicam melhorias nas carreiras, nos salários e nos orçamentos das instituições federais de educação.

A greve já reúne trabalhadores de cinco regiões brasileiras, em 21 estados, em mais de 250 unidades de ensino da Rede Federal de Educação.

“Há uma postura desrespeitosa com as entidades representativas do setor da educação federal, que têm os piores salários do serviço público, e condescendente com categorias que têm salários melhores, como ocorre na Polícia Federa e na Polícia Rodoviária Federal dentre outras, que já assinaram acordos de reestruturação de carreiras e recomposição salarial” destaca o Sinasefe na comunicação oficial de deflagração da greve ao governo.