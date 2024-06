UFRN atualiza calendário após greve dos docentes; semestre 2024.1 se estende até final de agosto

Os Conselhos de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) e de Administração (Consad) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) aprovaram por unanimidade, nesta quinta-feira, 27, a retificação do Calendário Universitário relativo ao período de 2024 a 2025. A atualização do documento foi realizada para possibilitar o cumprimento da carga horária dos componentes curriculares que estavam paralisados, em virtude da greve dos docentes.

O período 2024.1 que estava, inicialmente, previsto para ser finalizado em 6 de julho, passa a ter como data final o dia 31 de agosto de 2024, com recesso previsto de 2 a 13 de setembro de 2024. Já o período letivo de 2024.2, deve ocorrer de 16 de setembro de 2024 a 1° de fevereiro de 2025, com recesso de 3 de fevereiro de 2025 a 7 de março de 2025. O ano letivo de 2025 deve iniciar em 17 de março de 2025 e finalizar em 20 de dezembro de 2025.

Além do período de aulas, o Calendário Universitário passou por reajustes em datas e prazos dos demais serviços, atividades e eventos da instituição. Para tanto, todo funcionamento da Universidade será reajustado.

Calendário da UFRN 2024-2025 (Retificado)

2024.1: 26/02/24 a 31/08/2024, com recesso de 02/09/24 a 13/09/24;

2024.2: 16/09/24 a 01/02/25, recesso de 03/02/25 a 07/03/25;

2025.1: 17/03/25 a 26/07/25, com recesso de 28/07/25 a 08/08/25;

2025.2: 11/08/25 a 20/12/25.

Construção do Calendário

A UFRN foi oficialmente comunicada pelo Adurn-Sindicato, na tarde da sexta-feira, 21 de junho, sobre o encerramento da greve dos docentes da instituição de ensino. Logo em seguida, foram realizadas discussões junto à comunidade universitária e a análise técnica da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) que resultaram na proposta de calendário que foi submetida e aprovada no Consepe e no Consad.