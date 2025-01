UFRN abre processo seletivo para professores substitutos com salários de até R$ 9 mil; veja como se inscrever

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) abriu processo seletivo para formação de cadastro de reserva de professores substitutos e temporários com salários de até R$ 9 mil.

As inscrições podem ser feitas até 7 de fevereiro pelo Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (Sigrh), na opção “Concursos Abertos”. A taxa de inscrição é de R$ 100.

As vagas são para os campi de Natal, Macaíba, Caicó (Ceres), Currais Novos e Santa Cruz. Os selecionados atuarão em regime de 20 ou 40 horas semanais na carreira do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT).

O processo seletivo terá provas didática e de títulos. A prova didática é eliminatória e classificatória, enquanto a de títulos tem caráter classificatório. Se houver mais de 12 inscritos em uma área, será aplicada uma prova escrita antes das demais etapas.

As provas estão previstas para ocorrer entre 9 e 28 de março. Os programas e temas da prova didática estão disponíveis no Sigrh.

A remuneração varia entre R$ 3.744,95 e R$ 9.058,29, conforme a titulação do candidato aprovado e a carga horária prevista no contrato. O prazo de validade do processo seletivo é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.