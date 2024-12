UFRN abre inscrições de processo seletivo para 268 vagas residuais

Os candidatos interessados em ingressar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio da Reocupação de Vagas Residuais, devem ficar atentos, pois as inscrições já iniciaram. A seleção é para ingresso no período letivo de 2025.1. São ofertadas 268 vagas para cursos de graduação nos Campi de Natal, Macaíba, Currais Novos, Caicó e Santa Cruz. As inscrições acontecem na página da lol Comperve até o dia 6 de janeiro de 2025, com pagamento da taxa de R$30 para participação no processo seletivo.

Podem participar da seleção para reocupação de vagas residuais os candidatos com vínculo ativo em curso de graduação; os portadores de diploma de curso de graduação; estudantes de graduação da UFRN que tiveram seu curso cancelado. Para isso, é preciso observar os requisitos apresentados no edital nº015/2024, que rege a seleção.

Para se inscrever, o candidato deve acessar a página da Comperve, onde estarão disponíveis o Edital e o Formulário de Inscrição e, em seguida, preencher integralmente o Formulário de Inscrição de acordo com as instruções constantes nele. O próximo passo é efetuar o pagamento referente à taxa de inscrição, de acordo com a data determinada em edital.

As vagas ofertadas são para os cursos nas áreas de Ciências da Vida e da Saúde – Campus Natal, Macaíba e Santa Cruz, e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, para os campus de Natal, Currais Novos e Caicó, e de Ciências Exatas e Tecnológicas – para o Campus Natal, Macaíba, Caicó e Currais Novos.

A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas: avaliação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de caráter eliminatório e classificatório, sendo os candidatos classificados de acordo com as notas obtidas no Exame; e Avaliação Institucional e Acadêmica, de caráter classificatório, sendo atribuída aos candidatos uma pontuação, de acordo com o Anexo II do Edital (tabela de pontuação – avaliação institucional e acadêmica).

As vagas residuais são aquelas oriundas de cancelamentos de programas dos estudantes ou de vagas não ocupadas pela forma principal de ingresso no curso, nos termos da Resolução 16/2023 – Consepe. Todas as informações sobre o processo seletivo de reocupação de vagas residuais da UFRN podem ser consultadas no edital. O resultado final deve ser divulgado no dia 13 de fevereiro de 2025, na página da Comperve.