UFRN abre grupo terapêutico para pessoas com fibromialgia

O Departamento de Fisioterapia (DFST) da UFRN está com vagas abertas para o grupo terapêutico voltado para pessoas que têm fibromialgia. O grupo faz parte da disciplina de Fisioterapia em Reumatologia e é coordenado pelo professor Rodrigo Pegado. As vagas são gratuitas e abertas à comunidade. Serão oferecidos exercícios terapêuticos e terapias complementares.

O grupo funciona nas terças e quintas-feiras em dois horários, às 8h e às 9h30, no Departamento de Fisioterapia, no campus central da UFRN. Os interessados na participação podem realizar pilates em solo, exercícios resistidos, ioga, relaxamento e massagem terapêutica. “A prática de exercícios terapêuticos e terapias complementares em populações reumáticas propicia aos alunos uma vivência rica no tratamento de pessoas com dor crônica, objetivando melhorar a funcionalidade e qualidade de vida”, explica.

