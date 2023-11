Ufersa tem segundo convênio firmado com universidades Europeias

Depois da Universidad Politécnica de València, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) assina convênio de parceria técnica também com a Universidad Politécnica de Madrid, ambas da Espanha. As assinaturas aconteceram num intervalo de menos de 24 horas, durante missão internacional que a reitora da Ufersa, professora Ludimilla Oliveira, realiza na Europa.

O Convênio com a Universidade de Madrid foi assinado nesta terça-feira, 31, com o reitor Guilermo Cisneros Pérez e acompanhado pela diplomata Cristiane Pereira de Lima, da Embaixada do Brasil em Madrid. “Representa um grande avanço por ser um convênio com a maior universidade da Espanha que possui muitas áreas de atuação com similaridade com a nossa o que abre um leque de possibilidades para intercâmbios acadêmicos”, afirmou a reitora da Ufersa, professora Ludimilla Oliveira.

A reitora adiantou que as duas instituições já trabalham com um memorando de entendimentos que será assinado, tendo como áreas prioritárias as engenharias, as ciências agrárias e a medicina. “São áreas que têm espaço prioritário no convênio”, frisou a reitora.

Ainda segundo a professora Ludimilla Oliveira, o convênio deve prospectar outras áreas do conhecimento, uma vez a Politécnica de Madrid é uma universidade centenária, sendo referência na área da engenharia. “O reitor, professor Guilermo Pérez, bem como o vice-reitor, se mostraram completamente disponíveis para receber a nossa comunidade acadêmica”, expressou. A reitora ratificou ainda que mais esse convênio internacional vão além que a mobilidade acadêmica. “São voltados para a educação global, integração internacional, com a inovação, com a ciência e com a tecnologia”, concluiu.