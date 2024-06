Ufersa suspende calendário acadêmico a partir de hoje

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) anunciou a suspensão do calendário acadêmico dos cursos de graduação a partir desta segunda-feira 10. A decisão foi tomada em uma reunião extraordinária do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe).

Apesar da suspensão dos cursos de graduação, o Consepe decidiu manter os calendários dos cursos de pós-graduação e do internato de medicina. Quanto ao funcionamento da biblioteca, apenas a sala de estudos permanecerá aberta, com horário especial: de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e aos sábados, das 7h às 12h.

Com relação à suspensão ao funcionamento dos restaurantes universitários, a decisão será tomada após reunião com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proae). A reunião vai acontecer na tarde desta segunda-feira, 10.