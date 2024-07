Ufersa retoma aulas nesta segunda-feira 8

As aulas do semestre letivo de 2024.1 nos cursos presenciais de graduação retornam na próxima segunda-feira, dia 8 de julho, nos quatro campi da Ufersa (Mossoró, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros). A decisão foi tomada na tarde desta quarta-feira 3, durante a 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE).

Com o ajuste do Calendário Acadêmico, as atividades retomam nesta quarta, sendo os dias reservados para planejamento dos professores. Entre as novas datas acordada pelo Conselho, os exames finais estão aprazados para acontecerem de 6 a 12 de novembro e as Colações de Grau serão agendas posteriormente entre os dias 9 a 20 de dezembro.

A Resolução com a íntegra do novo calendário será publicada em breve na página de documentos do CONSEPE. Quanto aos calendários de 2024.4 (Semestre Suplementar), 2025.1 e 2025.2, esses serão discutidos na próxima reunião do Colegiado. O Calendário Acadêmico da graduação estava suspenso desde o dia 10 de junho em decorrência da greve dos professores, encerrada na sexta-feira, dia 28 de junho.