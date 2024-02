Ufersa recebe militares da Força Nacional com alimentação e alojamento

O Expocente da Universidade Federal Rural do Semi-Árido mais uma vez servirá de ponto focal para os militares da Força Nacional de Segurança Pública que iram reforçar na recaptura dos dois fugitivos da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró. Acordo de cooperação nesse sentido foi firmado entre a reitora da Ufersa, professora Ludimilla Oliveira, e o delegado da Polícia Federal, Caio Bezerra. “A Universidade se coloca a disposição para cooperar com as instituições e com a população sempre que precisar e desejamos êxito na operação”, afirmou a reitora Ludimilla Oliveira.

Ao todo, são 100 militares e 20 veículos que vão ocupar o espaço do Expocenter, localizado no Campus Leste da Ufersa Mossoró. Além do alojamento, que inclui a disponibilidade de Rede Wi-Fi, a Universidade irá disponibilizar também almoço e jantar no Restaurante Universitário. Os militares devem começar a ocupar o espaço do Expocenter a partir desta quarta-feira, 21. A fuga dos foragidos da prisão de segurança máxima de Mossoró aconteceu no dia 14 de fevereiro. A cessão do espaço irá prosseguir até a prisão dos foragidos.