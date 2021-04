UFERSA prepara concurso com vagas para técnico-administrativos

O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira, 19, Portaria para realização de concurso com 4 vagas para servidores efetivos técnico-administrativos da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).

São 3 vagas para o Nível D, sendo duas vagas para Técnico de Contabilidade e uma de Técnico da Informação. A vaga de Nível E, destina-se a categoria de Assistente Social. As novas vagas substituem as antigas: Desenhistas de Artes Gráficas, Desenhista Projetista e Tradutor e Intérprete de Língua Sinais (Nível D) e para Engenheiro (Nível E).

As vagas são decorrentes de redistribuição e remanejamentos. Após a publicação da Portaria, a universidade começará a elaboração do Edital para o concurso. De acordo com a reitora Ludimilla Oliveira, a permuta foi um pleito da UFERSA para atender à necessidade da instituição.

Confira portaria na íntegra:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-218-de-19-de-abril-de-2021-314918204