Ufersa oferta quase 3 mil vagas para 29 cursos de Graduação

Com 2.710 vagas distribuídas em 4 campi, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) participa da edição 2022 do Sisu, o Sistema de Seleção Unificada do MEC, com oportunidades em 29 cursos presenciais de graduação.

A Pró-Reitoria de Graduação publicou um edital com os detalhes sobre a forma de ingresso e o número de vagas previstas para o primeiro e o segundo períodos letivos de 2022.

Após o prazo de inscrição na chamada regular, que será encerrado nesta sexta, dia 18, os candidatos aprovados devem aguardar a divulgação do resultado, previsto para 22 de fevereiro na página sisu.mec.gov.br.

No dia seguinte, 23, a Ufersa irá divulgar uma convocação para que os aprovados enviem a documentação de matrícula por meio do site oficial da instituição. Só podem participar da seleção candidatos que fizeram o Enem em 2021.

Para os cursos que oferecem vagas de ingresso para o primeiro (2022.1) e segundo (2022.2) períodos letivos da UFERSA, os candidatos serão distribuídos entre os semestres de acordo com a ordem de classificação. Não é permitido que o candidato faça opção pelo semestre de ingresso.

A efetivação da matrícula dos candidatos só será feita por meio do envio da documentação exigida pelo edital do SISU 2022 na UFERSA. Os candidatos terão prazo entre as 17h do dia 23/02 e as 17h do dia 08/03/2022 para enviar a documentação por meio do site da instituição.

As vagas que não forem ocupadas durante a Chamada Regular serão preenchidas pela chamada da Lista de Espera. O período de inscrição dos candidatos vai de 22 de fevereiro a 8 de março somente na página sisu.mec.gov.br.

Na UFERSA, os candidatos classificados na Lista de Espera serão convocados a enviar a documentação de matrícula no dia 16 de março. Já o envio da documentação será realizado a partir das 9h do dia 28 de março até o dia 10 de abril. Após esse período, caso ainda haja vagas não ocupadas, outras chamadas de Lista de Espera serão realizadas.