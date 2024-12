Ufersa oferece 2.755 vagas no Sisu

O Ministério da Educação – MEC publicou nesta quinta-feira, dia 26, o cronograma e os critérios do processo seletivo de 2025 do Sistema de Seleção Unificada – SiSU. As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no período de 17 a 21 de janeiro de 2025. O resultado da chamada regular será divulgado dia 26 de janeiro.

Para a edição de 2025, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido está ofertando 2.755 vagas, distribuídas em 30 cursos de graduação em Mossoró, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros, para os dois semestres letivos do ano. Desse total, 1.374 vagas são para ampla concorrência e 1.381 vagas são reservadas para as condições estabelecidas na Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

Entre os cursos ofertados pelo SiSU na Ufersa, temos a graduação Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, um curso de primeiro ciclo, que garante ao discente acesso à Diploma de Conclusão de Curso em Nível Superior e requisito para o ingresso em um dos cursos de Engenharia ofertados pela Ufersa.