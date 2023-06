UFERSA lança edital com 11 vagas para professor efetivo

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido abre seleção para o preenchimento de 11 vagas ao cargo de docente do Magistério Superior, distribuídas nos campi de Mossoró, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros, conforme as diretrizes estabelecidas no Edital CPPS Nº 021/2023, e com as vagas organizadas nos Grupos I e II.

No Campus Angicos, a oportunidade será para o Departamento de Ciência e Tecnologia (DECETI); em Caraúbas, a lotação também será no Departamento de Ciência e Tecnologia do campus; já no Campus Pau dos Ferros, o(a) selecionado(a) irá atuar no Departamento de Engenharias e Tecnologia (DETEC). O Campus Mossoró concentra o maior número de oportunidades, cujas lotações serão para os departamentos de Agronômicas e Florestais (DCAF), Ciências Animais (DCA) e Ciências Sociais e Aplicadas (DCSA).

As inscrições estão disponíveis no período de 05 a 19 de julho de 2023 e as provas serão realizadas no dia 13 de agosto, para os cargos do grupo I, e dia 20 de agosto, para os cargos do grupo II. O edital com todas as informações e o formulário de inscrições estão disponíveis AQUI na página da Comissão permanente de Processo Seletivo da Ufersa.

As vagas serão para Fisiologia da Produção; Fisiologia de Culturas Agrícolas (1); Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos; Doenças das Aves; Doenças dos Suínos e Defesa Sanitária Animal (1); Matemática Discreta, Lógica, Teoria da Computação, Algoritmo e Estrutura de Dados e Cálculo Numérico (1); Administração Pública (1); Administração Geral Crítica (1); Introdução à Física, Mecânica Clássica, Termodinâmica, Ondas e Fluidos, Eletromagnetismo, Óptica, Física, Estatística, Equações diferenciais aplicadas à Física; Linguagem de programação aplicada à Física; Métodos matemáticos aplicados à Física; Relatividade, Mecânica Quântica, Física e Ambiente (1); Introdução à Física; Mecânica Clássica, Termodinâmica, Ondas e Fluidos, Eletricidade e Magnetismo, Prática Pedagógica no ensino de Física, Pesquisa de Ensino de Física, Tecnologias para o ensino de Ciência, Ciência para educação básica, Física e Ambiente (2); Introdução à Física, Mecânica Clássica, Termodinâmica, Ondas e Fluidos, Eletromagnetismo, Óptica, Física Estatística, Equações diferenciais aplicadas à Física, Métodos matemáticos aplicados à Física, Relatividade, Mecânica Quântica, Física e Meio Ambiente (2); Cálculo Diferencial e Integral, Geometria Analítica e Álgebra Linear, Cálculo Numérico e Equações diferenciais (1).

Os selecionados receberão uma remuneração de R$ 4.875,18 para uma carga horária de 40 horas semanais, além de uma retribuição por titulação no valor de R$ 5.606,46 e um auxílio alimentação de R$ 658,00. Dessa forma, o valor total da remuneração poderá atingir R$ 11.139,64.