Ufersa comemora 55 anos nesta segunda-feira

Em 18 de abril de 1967 foi assinado o decreto que criou a Escola Superior de Agricultura de Mossoró e, que após 38 anos, em 2005, foi transformada em Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Para celebrar a data, a instituição preparou uma programação bem festiva, que inicia nesta segunda-feira, 18.

A programação em comemoração aos 55 anos da instituição segue durante esta semana e, também durante o mês de abril, encerrando, apenas, no dia 5 de maio. Às 19h, no Hall do Prédio Central, no Campus Oeste da Universidade, ocorre o descerramento da placa comemorativa dos 55 anos da ESAM/UFERSA e o anúncio de criação do Museu Memorial ESAM/UFERSA Mossoró. Na ocasião, haverá também uma participação especial do cantor Waldonys.

Na terça-feira, 19, também a partir das 19h, será realizado no Auditório da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), o lançamento do documentário Solo Negro, uma produção da Assessoria de Comunicação da UFERSA. O filme retrata a memória passada, presente e futura de moradores de duas comunidades quilombolas de Portalegre/RN – Pêga e Arrojado e, as expectativas de universitários quilombolas ao ingressar no universo acadêmico.

Na quarta-feira, 20, vai acontecer às 17h45, Missa em Ação de Graças pela passagem do aniversário da Universidade. A celebração será na Capela da UFERSA, no Campus Oeste e, às 19h30, um Culto em Ação de Graças, na Igreja Assembleia de Deus, em Nova Bethânia.

No dia 5 de maio, o encerramento ocorre com uma Sessão Solene alusiva ao aniversário da Universidade, a partir das 9h, na Câmara Municipal, numa proposição do parlamentar Francisco Carlos. Na ocasião, haverá a exibição do vídeo reportagem 55 Anos ESAM/UFERSA.