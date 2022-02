Ufersa adia retorno presencial de servidores

Pela segunda vez, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido prorrogou por mais duas semanas, o sistema de trabalho remoto para servidores técnico-administrativos que estavam exercendo atividade presencial.

Com a orientação, a data que estava marcada para a próxima segunda-feira, 7, passou para o dia 18 de fevereiro. A decisão tem respaldo na nota de recomendação do Comitê Permanente de Biossegurança da UFERSA, emitida na última quarta-feira, 2.

Na recomendação é ressaltado o agravamento da pandemia com o aumento do número de casos da Covid-19 e Síndromes Gripais, predominância da variante Ômicrom que apresenta alto índice de contágio, a superlotação na rede hospitalar e o registro no número de óbitos.

Outro alerta do Comitê Permanente de Biossegurança é a taxa de transmissibilidade que vem sendo registada nos municípios onde estão instalados os campi da Universidade (Mossoró, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros).

Desta forma, as atividades administrativas presenciais vão permanecer suspensas com o retorno marcado para o dia 21 de fevereiro. Os serviços considerados essenciais continuam de forma presencial.