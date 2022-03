Ufersa abre canal para tirar dúvidas de estudantes sobre retorno das aulas

Após dois anos desde o início da pandemia da Covid-19, a Universidade Federal Rural do Semi Árido (UFERSA) reabriu suas portas, na última quinta-feira, 3. Depois do período difícil e desafiador de ensino remoto, a instituição se preparou para o retorno gradual e seguro que foi tão aguardado pelos estudantes.

A Ufersa é a primeira universidade pública do Estado a retornar suas aulas presenciais. Os estudantes que ainda tiverem alguma dúvida sobre o funcionamento das diversas unidades da Universidade, a recomendação é para que busquem os canais oficiais que são disponibilizados no site da UFERSA.

Na Pró-Reitoria de Graduação, a PROGRAD, os discentes vão encontrar informações sobre os cursos, componentes curriculares, calendário acadêmico, entre outras. Na página da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PROAE, as informações são os serviços oferecidos aos estudantes, como moradia, restaurante, esportes, auxílios permanência, além dos serviços de nutrição, psicologia, orientação pedagógica, serviço social e odontologia.

Na página da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC, o estudante terá acesso às informações sobre os projetos e programas que são desenvolvidos da referida Pró-Reitoria e os caminhos para o engajamento nas atividades. E na página da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a PRPPG, para os estudantes de graduação as orientações são voltadas para os estudantes que desejam se engajar na iniciação científica.

A UFERSA disponibiliza ainda dentro do Portal Institucional uma página voltada exclusivamente para a Covid-19, onde são disponibilizadas as informações referentes ao combate à pandemia. Outras informações também poderão ser obtidas diretamente com o Comitê Permanente de Biossegurança. Ainda no Portal da UFERSA os usuários vão encontrar informações sobre o funcionamento das bibliotecas e também sobre as ações inclusivas da CAADIS.