Uern solicita a intensificação das medidas de proteção após aumento dos casos de covid-19

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), através da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), divulgou memorando circular às unidades, aos departamentos acadêmicos e aos setores administrativos sobre medidas de prevenção contra a Covid-19, diante do aumento de casos do vírus.

Primeiro, atenção às medidas de prevenção não-farmacológicas, como o distanciamento social, higienização das mãos, uso de máscara, limpeza e desinfeção de ambientes, isolamento de casos suspeitos e confirmados, incentivo à complementação do esquema vacinal, e a etiqueta respiratória.

Além disso, se o servidor e a servidora ou alguém próximo testar positivo ou apresentar sintomas, de influenza ou Covid-19, deve-se realizar testagem, disponível de forma gratuita nos campus da Universidade. Em Mossoró, além das Unidades Básicas de Saúde, a testagem gratuita é realizada na Faculdade de Ciências da Saúde (FACS).

“Seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, os servidores públicos que realizarem testagem (RT-PCR ou teste rápido de antígeno) para Covid-19 com resultado negativo no 5º dia, poderão sair do isolamento, antes do prazo de 7 dias, desde que não apresentem sintomas respiratórios e febre, há pelo menos 24 horas, e sem o uso de antitérmicos aos que testarem positivo, é necessário permanecer em isolamento por 10 dias a contar do início dos sintomas”, completa o memorando.