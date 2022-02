Uern, Sindicatos e Fóruns dialogam sobre tramitação dos planos de cargos na AL

Com o envio, por parte do Governo do Estado, dos planos de cargos, carreiras e remuneração (PCCRs) dos servidores docentes e técnicos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) para a Assembleia Legislativa (AL), reitoria, sindicatos e fóruns se reuniram para discutir os encaminhamentos para chegar à aprovação dos planos.

Esteveram presentes na reunião, ocorrida nessa quinta-feira, 17, a reitora Cicília Maia, os presidentes do Sindicato dos Servidores Técnicos (Sintauern), Elineudo Melo, e da Associação dos Docentes (Aduern), Neto Vale.

Na ocasição, a reitora ressaltou a importância da ação conjunta de todos os segmentos para a aprovação do plano no sentido de levar esclarecimentos sobre a implantação dos planos, que por já estarem previstos nos percentuais da autonomia financeira da Universidade, não trará impactos para o Governo do Estado.

Entre as estratégias de divulgação e esclarecimentos sobre os planos, ficou definido que na próxima quarta-feira, 23, será realizada uma mobilização virtual (Dia D) dos planos através do YouTube. Além disso, está sendo elaborada uma agenda de audiências com os parlamentares sobre os planos, para esclarecer possíveis questionamentos por parte dos deputados.

Outro ponto destacado pela reitora foi a importância da aprovação para a valorização dos servidores, que não recebem reajuste salarial há mais de uma década. “Não é apenas recompor as perdas salarias ao longo dos anos. Trata-se de devolver a esperança e a estabilidade emocional aos nossos servidores”, afirmou a reitora.

Os projetos dos planos de cargos, carreiras e remuneração estão disponíveis na Plataforma Autonomia UERN. Os documentos também serão encaminhados para o e-mail institucional de todos os servidores.

Participaram também da reunião a coordenadora do Fórum de Diretores, Meyre Esther Barbosa, e a coordenadora do DCE, Jaqueline Silva, além da pró-reitora de Planejamento, Fátima Raquel Morais; o chefe de gabinete da Reitoria, Lauro Gurgel, o sub-chefe de gabinete, Jandeson Dantas, e a assessora da Reitoria, Jéssica Figueiredo.