Uern registra aumento de inscritos no SiSU 2025 e destaca cursos mais concorridos

O Ministério da Educação e Cultura (MEC) divulgou na segunda-feira (27) o resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2025.

Neste ano, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) disponibilizou 2.509 vagas para cursos presenciais de graduação, distribuídas entre os campi de Mossoró, Assú, Caicó, Natal, Patu e Pau dos Ferros.

A instituição registrou um total de 19.606 inscrições, representando um crescimento de 21,49% em comparação ao ano anterior.

Entre os cursos mais disputados, Medicina, no Campus Mossoró, liderou a concorrência com 4.994 inscritos. Em seguida, Direito (noturno, Campus Natal) contabilizou 2.952 candidatos, enquanto Direito (matutino, Campus Natal) ocupou a terceira posição, com 2.510 insc

rições.