Uern receberá mais de R$ 2,3 milhões para melhoria de laboratórios

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) receberá R$ 2.340.261,77, no início de 2025, para implementar melhorias em três laboratórios dos programas de pós-graduação em Física e de Ciências Naturais, Campus Mossoró. A verba é decorrente da aprovação em um edital conjunto, de 2023, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

A chamada Pró-Infra Recupera, como o nome sugere, destina-se à recuperação e atualização de infraestruturas de pesquisa, de modo a criar um ambiente favorável ao desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro com qualidade internacionalmente reconhecida, bem como aumentar a competitividade do país em diversas áreas de conhecimento.

Na Uern, serão contemplados o Centro de Síntese e Análise de Materiais Avançados (CSAMA), o Laboratório de Catálise, Ambiente e Materiais (Lacam) e o Laboratório de Cromatografia.

A elaboração da proposta foi um esforço coletivo, envolvendo pesquisadores(as) e a equipe técnica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg).

Os reparos e atualizações incluem a modernização de equipamentos essenciais, como sistemas de análise de materiais e cromatógrafos, a substituição de peças desgastadas e a implementação de atualizações tecnológicas para maior precisão e eficiência. Essas melhorias permitirão que os laboratórios atendam a demandas de pesquisa de ponta e ampliem a qualidade da formação acadêmica.

“A recuperação desses equipamentos irá impactar positivamente no desenvolvimento de diversas dissertações de mestrado e teses de doutorado desses programas. Também irá possibilitar um aumento nas colaborações com outros programas de pós-graduação da Uern e de outras instituições de ensino superior do Nordeste. Os equipamentos também irão atender às demandas de serviços de empresas da região”, explicou o professor João Maria Soares, coordenador da elaboração da proposta inscrita no Pró-Infra.

O resultado final do edital foi divulgado agora no início de dezembro e recebido com grande entusiasmo pela equipe da Propeg.

“Essa conquista representa um marco para a nossa Instituição, evidenciando o reconhecimento do potencial de nossos laboratórios e das pesquisas realizadas na Universidade. Essa conquista é mais um exemplo de como a Uern vem avançando na consolidação de sua infraestrutura de pesquisa e no fortalecimento de sua pós-graduação”, avaliou a professora Ellany Gurgel, titular da Propeg.

O projeto, realizado em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (Funcitern), é fruto de um esforço coletivo que contou com a dedicação dos(as) pesquisadores(as) na elaboração de uma proposta sólida e competitiva.

Rafael Rodrigues, presidente da Funcitern, ressalta que essa parceria com a Uern é importante para o desenvolvimento e recuperação dos laboratórios.

“É um projeto muito exitoso, com 100% dos recursos aplicados no desenvolvimento da nossa infraestrutura, ou manutenção, como é este o caso. A gente julga que é um projeto de extrema relevância para a nossa Universidade, para nossos laboratórios, como também para pesquisa no âmbito da Uern”, comentou.