Uern receberá mais de 7,9 milhões para estruturação de laboratórios de pesquisas

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) foi contemplada com recursos de quase R$ 8 milhões na chamada Pública MCTI/Finep/FNDCT – Infraestrutura de Pesquisa Proinfra 2023 Expansão. Os recursos serão destinados à estruturação dos Laboratórios de Pesquisas Multidisciplinares em Química para Aplicações Ambientais.

O montante de R$ 7.935.741,81 contemplará os Laboratórios de Eletroquímica e Química Analítica (LEQA) e o de Catálise, Ambiente e Materiais (LACAM), beneficiando diretamente os Programas de Pós-Graduação em Ciências Naturais (PPGCN), em Física (PPGF) e Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM).

Os itens aprovados possibilitará a aquisição de equipamentos importados de médio (entre R$ 500 mil a R$ 1 milhão) e grande porte (acima de R$ 1 milhão). Esse recurso permitirá a expansão e modernização dos laboratórios, “reforçando a infraestrutura de pesquisa em tecnologias ambientais e consolidando a posição da Uern como um polo de ciência no interior do Rio Grande do Norte”, destaca a pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação, Ellany Gurgel.

O Edital contempla o projeto “Expansão da infraestrutura dos laboratórios de pesquisas em tecnologias ambientais da Uern”, coordenado pela Profa. Dra. Anne Gabriella Dias; e o subprojeto “Estruturação dos laboratórios de pesquisas multidisciplinares em química para aplicações ambientais”, coordenado pela Profa. Dra. Suely Souza Leal.

A professora Anne Gabriella destaca que este resultado é fruto de uma construção coletiva entre os entre professores da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais (Fanat). “É de fundamental importância a infraestrutura que vai ser adquirida com os recursos aprovados, são equipamentos multiusuários em que vão poder contemplar os estudos de diferentes pesquisadores da Uern e de outras instituições, além de fortalecer a pesquisa de ponta no Estado do RN”, declara.

Para a professora Suely Leal, a aprovação desse projeto é um reconhecimento do papel fundamental das pesquisas realizadas na Uern. “É um projeto muito importante para o desenvolvimento acadêmico, tecnológico e social, pois esse investimento permitirá a aquisição de equipamentos de ponta, fundamentais para a realização de pesquisas de alta complexidade e para o avanço de projetos científicos alinhados às demandas da sociedade e do mercado. Estamos certos de que esses investimentos trarão impactos positivos para as pesquisas realizadas, assim como para a formação de nossos alunos”, comemora a professora.

Ellany Gurgel enfatiza que a aprovação deste projeto no edital PROINFRA 2023 é uma conquista histórica para a Uern. “Quero expressar minha gratidão aos pesquisadores envolvidos, cujo trabalho incansável foi essencial para essa conquista. Também agradeço à equipe técnica da Propeg, que dedicou seu esforço no acompanhamento da proposta, e à Funcitern, cuja parceria foi fundamental para viabilizar este resultado”, afirma.

A pró-reitora complementa que esta é uma conquista que refletirá em significativos benefícios para a produção científica do Estado. “Esta vitória não é apenas da Uern, mas de toda a comunidade científica e da sociedade potiguar, que se beneficiará diretamente dos avanços em pesquisa, inovação e desenvolvimento regional proporcionados por este investimento”, frisa.