Uern qualifica policiais militares para mapeamento de crimes

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), através da Faculdade de Ciências Econômicas (Facem), está realizando um curso de capacitação de policiais militares para o mapeamento do crime.

A qualificação visa melhorar o serviço de inteligência da Polícia Militar. O diretor da Facem, o professor Dr. Leovigildo Cavalcanti, explicou como as Ciências Econômica podem ser úteis no combate ao crime.

“Existe uma linha dentro da área de economia chamada Economia do Crime em que trabalhamos ela no mestrado. Um dos elementos mais importantes no tocante ao desenvolvimento de estratégias operacionais no que diz respeito à questão da inteligência e do mapeamento do tipo de crime, do horário do crime, da localização onde acontece esse crime, para que a polícia possa operacionalizar com mais ênfase e com mais forma de atuar, não apenas preventivamente, mas também de forma efetiva, a resolução dessas taxas de crimes que vamos mapear”, explicou.

O Tenente-Coronel Albervan Cirne de Medeiros, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Mossoró, explicou como esses conhecimentos vão contribuir no combate ao crime. “A gente vai conseguir otimizar nossos meios para que nas ações, não só do plano estratégico como no tático e no operacional a gente consiga deslocar as viaturas de maneira mais rápida, com mais eficiência e menos esforços dos militares até nas ruas”, afrimou.

O curso está qualificando policiais de Mossoró, Assu, Apodi e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO).

A capacitação seguirá até o dia 29 numa parceria com a Lastro, empresa júnior de Economia da Facem.