Uern publica edital de seleção para professores temporários

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), publicou edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professor, por tempo determinado, referente ao edital Nº 001/2025. Há vagas para atuar nos campi de Assu, Patu, Pau dos Ferros e Mossoró.

As inscrições poderão ser feitas, exclusivamente, por meio do Formulário de Inscrição a partir do dia 14/01/2025 até as 23h59 do dia 21/01/2025. Os sorteios e as provas didáticas ocorrerão em formato remoto e serão organizadas pelos respectivos Departamentos.

A seleção para professores será realizada em etapas sucessivas, conduzidas exclusivamente pela Uern, através de Banca Examinadora designada pelos Departamentos Acadêmicos, sendo a primeira etapa a prova didática, de caráter eliminatório e classificatório, e a segunda etapa composta pela análise de currículo, de caráter apenas classificatório.

O edital com todas as informações está disponível aqui.