Uern prorroga aulas remotas até o dia 28 de março

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) comunica que estão autorizadas as atividades remotas até 28 de março, em seus Campi (Mossoró, Assú, Caicó, Natal, Patu e Pau dos Ferros). Assim, fica suspenso o retorno às aulas presenciais que ocorreria na próxima segunda-feira, 27 de março.

A decisão foi tomada durante reunião realizada na manhã deste sábado (25), tendo como base a limitação do transporte urbano e intermunicipal, que não está operando de forma integral. Participaram da reunião as coordenações do Fórum de Diretoras e Diretores, do Fórum de Chefes de Departamento, do Diretório Central dos e das Estudantes (DCE), além do Gabinete da Reitoria, da Pró-reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) e da Pró-reitoria de Administração (Proad).

Também foi deliberada na reunião a convocação extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) para a próxima terça-feira, dia 28 de março, a fim de avaliar o cenário atual acerca da conclusão do semestre letivo 2022.2.

As atividades presenciais na Uern foram retomadas de forma gradativa desde a quinta-feira, 23 de março, com os serviços essenciais: atendimentos administrativos, perícias da Junta Multiprofissional, algumas atividades de internato e das residências.

Entre os serviços essenciais que permanecem mantidos de forma presencial na próxima semana, estão os procedimentos de Heteroidentificação, voltados aos candidatos convocados na chamada regular do SiSU 2023 na cota social Preto, Pardo e Indígena (PPI); e as perícias da Junta Multiprofissional, voltadas aos candidatos convocados na cota Pessoa com Deficiência (PcD).

A Universidade ressalta que a segurança da comunidade acadêmica é prioridade e se mantém convicta nos esforços contínuos do Governo do Estado para restabelecer a normalidade e segurança da população.

Cicília Raquel Maia Leite – Reitora

Francisco Dantas de Medeiros Neto – Vice-reitor