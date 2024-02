Uern: Prazo para declarar interesse na Lista de Espera do Sisu segue até 7 de fevereiro

Os estudantes que não foram aprovados na Chamada Regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2024) nos cursos de graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) podem demonstrar interesse em participar da lista de espera de um dos cursos escolhidos. O prazo para manifestar interesse na Lista de Espera segue até o dia 7 de fevereiro.

Vale ressaltar que a lista de espera é válida apenas para uma das opções de curso selecionadas no ato da inscrição. Para participar da Lista de Espera, o candidato deverá declarar interesse por vaga remanescente do curso para o qual tenha realizado inscrição no Psvi Sisu/Uern 2024, através da Plataforma do Sisu.

O candidato deve acessar o sistema durante o período especificado no cronograma para manifestação de interesse em participar da Lista de espera e, em seu boletim, clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar da Lista de espera do Sisu. É preciso certificar-se de que sua manifestação foi concluída. Ao finalizar a manifestação, o sistema emitirá uma mensagem de confirmação.

A publicação do edital de divulgação da Lista de Espera será no dia 15 de fevereiro. Já a divulgação dos A publicação da Lista de Convocados em segunda chamada será no dia 07 de março.

Os candidatos convocados em segunda chamada deverão fazer o Cadastro Institucional no período de 7 a 12 de março. Os candidatos devem enviar os documentos listados no anexo III do edital, de acordo com a sua categoria e subcategoria, para os endereços endereços eletrônicos disponíveis no anexo IV, conforme o curso escolhido. O ajuste de documentação será até o dia 13 de março.

Os cursos de Educação Física, Medicina, Pedagogia (Matutino e Noturno) e Química (todos do Campus Central) possuem ingresso nos semestres letivos 2024.1 e 2024.2. A alocação dos candidatos em cada um destes semestres será realizada observando a ordem decrescente de classificação dentro de cada categoria, de acordo com a nota obtida no Enem 2023. O candidato aprovado para o 2º semestre será remanejado, no caso de existência de Vaga Remanescente, para o 1º semestre letivo.

A lista de candidatos remanejados será divulgada no dia 5 de março.

Para outras informações, acesse https://portal.uern.br/proeg/sisu/psvi-sisu-uern-2024/

O Edital com as normas da seleção através do Sisu pode ser conferido aqui.