Uern Pau dos Ferros divulga resultado preliminar de Exame de Proficiência

O Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), Pau dos Ferros, divulga o resultado preliminar dos Exames de Proficiência em Língua Espanhola e Língua Inglesa. O Edital com o resultado pode ser conferido neste link.

O candidato poderá interpor recurso à correção de sua respectiva prova em até dois dias úteis contados a partir da divulgação do resultado preliminar. O candidato deverá dirigir-se pessoalmente ao Departamento de Letras Estrangeiras (DLE/CAPF) e preencher o requerimento específico anexo ao Edital que rege as normas do Exame de Proficiência, disponível abaixo.

No requerimento, o candidato deverá especificar exatamente a(s) questão(ões) para a(s) qual(is) solicita recorreção, expondo as justificativas para tal. O candidato que fez ambas as provas (inglês e espanhol), na mesma edição, deverá interpor recurso à correção de cada uma delas, separadamente.

A banca examinadora só reavaliará a resposta inserida no espaço reservado para esse fim no Caderno de Respostas e que tenha sido redigida com a caneta esferográfica na cor indicada. A prova do candidato será reavaliada, isoladamente, pelos três professores membros da banca e a Nota Final será o resultado obtido pela média aritmética das notas atribuídas por cada um.

O resultado dos recursos das provas da edição regular será disponibilizado até o dia 15 de dezembro neste link.

O Exame de Proficiência é ofertado de forma semestral e se destina ao público em geral, especialmente às pessoas que pretendem ingressar ou que já ingressaram em cursos de Pós-graduação da Uern e de qualquer outra Instituição de Ensino Superior, de acordo com as regras dos Programas a que pertencem e em consonância com os parâmetros do DLE/CAPF/UERN.

O Edital com o resultado preliminar pode ser conferido aqui.

O Edital que rege as normas do Exame de Proficiência está disponível aqui.