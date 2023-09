Uern participa de oficinas sobre exploração de petróleo na Margem Equatorial Brasileira

Agecom/UERN

Representada pelo Projeto Cetáceos da Costa Branca (PCCB), a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) participou, ontem, 05, e hoje, 06, do evento “Oficinas de trabalho sobre a Margem Equatorial Brasileira” relacionados à exploração de petróleo e gás na região. A realização foi da Petrobras em parceria com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), em São Luís.

O professor Flávio Lima, coordenador geral do PCCB, explica que o evento é um marco no processo de estudos estratégicos para avaliação e mitigação dos impactos da atividade de petróleo e gás na Margem Equatorial do Brasil, que inclui as bacias hidrográficas entre o Rio Grande do Norte e o Amapá.

Após a descoberta do pré-sal no sudeste do Brasil, a Margem Equatorial é a nova fronteira para a exploração do petróleo, além de outras fontes de energias. O potencial da área para geração de energia é elevado e vem atraindo o interesse de empresas brasileiras e internacionais. Porém, o professor alerta que as características ambientais são muito sensíveis e exigem estudos aprofundados para evitar ou reduzir os impactos das atividades exploratórias.

“A Uern, com sua experiência de 25 anos no monitoramento das praias da Bacia Potiguar está contribuindo para a definição de estudos estratégicos para o uso dos recursos do oceano na região de forma sustentável”, destacou o docente do curso de Turismo, do Campus Natal.