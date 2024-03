Uern oferta 405 vagas em cursos livres em três pontos de Mossoró

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), através da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e entidades parceiras, está ofertando 405 vagas em cursos livres oferecidos através do programa de extensão Uern Ação: Arte e Educação. Para novatos(as) e veteranos(as), há opções nas áreas de balé, canto, informática, violão, teatro, teclado, coral, funcional kids, leitura e escrita, natação, reforço escolar, vídeo e fotografia e dança.

As atividades são desenvolvidas em três polos: Projeto Esperança Padre Guido Tonelotto (bairro Paredões), Fundação Casa do Caminho (bairro Barrocas) e Casa Assistencial Nosso Lar (bairro Aeroporto). As instituições de Mossoró são parcerias na realização do programa de extensão.

Tanto para alunos(as) veteranos(as) como para ingressantes, a renovação de matrículas será gratuita e realizada de forma presencial de 18 a 22 de março de 2024.

É preciso apresentar, no ato da matrícula, cópia do documento de identidade ou cópia de registro de nascimento. A matrícula deve ser efetuada diretamente pelo interessado ou seu procurador legalmente constituído, no caso de maiores de idade, ou pelo responsável legal, no caso de menores de idade.

As aulas terão início a partir do dia 02 de abril de 2024.

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos adicionais, o(a) candidato(a) deverá entrar em contato com os projetos parceiros ou pelo e-mail [email protected].

Confira o Edital Nº 03/2024 – PROEX/UERN com a relação completa dos cursos, dias e horários e vagas.