Uern lança projeto de produção e distribuição de mudas

O projeto Plantando o Futuro, que integra a política estadual de sementes crioulas e mudas nativas, será lançado nesta terça-feira, 29, às 10h30, pela governadora Fátima Bezerra no Departamento de Gestão Ambiental, no Campus Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern).

A iniciativa, em parceria com a Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (Sedraf), produzirá e distribuirá cerca de 200 mil mudas a pelo menos 50 municípios potiguares.

O objetivo principal é ampliar a arborização urbana e o conforto térmico das cidades, fornecer mudas frutíferas entre produtores e gerar fonte de renda no âmbito da agricultura familiar.

As mudas de plantas nativas, como ipês, caraibeira e catingueira, e também frutíferas, como caju, acerola, limão, cajarana, entre outras, serão produzidas no viveiro da Ufersa e no que está sendo construído na Uern.

A professora Márcia Farias, coordenadora do projeto no âmbito da Uern, enumerou os benefícios que o projeto vai oferecer.

“Primeiro no processo de formação dos alunos, que vão aprender o cultivo de mudas, terão campo de estágio e bolsas, a oportunidade da Uern ter um viveiro de mudas, a contribuição com a arborização de várias cidades do semi-árido, a produção frutífera em quintais agroecológicos e a contribuição para o reflorestamento de áreas da bacia do Rio Apodi-Mossoró”, apresentou a docente.