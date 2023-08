Uern lança cartilha sobre rede de apoio e enfrentamento à violência doméstica e familiar

Agecom/UERN

Dentro da programação do Agosto Lilás 2023, realizada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), será realizado o lançamento da Cartilha “A Força da Rede: enfrentando a violência doméstica e familiar contra as mulheres”. O documento foi produzido pelo Núcleo de Estudos sobre a Mulher – Simone de Beauvoir, da Faculdade de Serviço Social (Nem/Fasso), em parceria com o Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (JVDFM).

A cartilha tem como objetivo garantir o conhecimento sobre a rede de serviços disponível para atender, acolher e proteger mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O documento traz informações sobre o conjunto de instituições que prestam serviços especializados, responsáveis por ouvir, proteger e acompanhar as mulheres.

A cartilha será lançado em três momentos. O primeiro ocorrerá na próxima terça-feira, 8, durante o “Seminário em Alusão à Lei Maria da Penha – 17 anos”, uma conquista histórica das mulheres, às 8h30, no Teatro Lauro Monte Filho. O evento contará com a participação de representantes da rede de atendimento e proteção às mulheres em situação de violência.

No dia 14 de agosto, terá o segundo momento para apresentação da Cartilha “A Força da Rede: enfrentando a violência doméstica e familiar contra as mulheres”. A atividade será realizada às 9h, na Sala Lilás do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (JVDFM), no Fórum Dr. Silveira Martins.

E no dia 22 de agosto, haverá o lançamento no Campus da Uern Mossoró, com uma ação desenvolvida pelo NEM/FASSO e a Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade (Diaad). A programação de orientação e apresentação da cartilha ocorrerá no auditório da FASSO.

Ao longo do mês, estão sendo desenvolvidas diversas ações alusivas ao Agosto Lilás. A programação contempla uma série de atividades que foram construídas em consonância com a Resolução Nº 41/2022 – CD, que aprova a política de prevenção e enfrentamento das violências contra as mulheres no âmbito da Fuern e da Uern.

A campanha Agosto Lilás é desenvolvida pela Uern numa parceria entre o Núcleo de Estudos sobre a Mulher Simone de Beauvoir (Nem), Ouvidoria da Uern, Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade (Diaad), Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) e Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), dentre outros setores da Universidade.

A iniciativa visa sensibilizar a comunidade acadêmica para o combate à violência contra a mulher e para o alcance do 5º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, que trata da igualdade de gênero.