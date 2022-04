Uern inscreve-se para receber Selo ODS

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) está entre as instituições de ensino superior (IES) do País inscritas no Selo ODS para IES – iniciativa que certifica instituições de ensino superior responsáveis por ações efetivas para o alcance das metas da Agenda 2030.

Criada em 2015 após acordo firmado pelos estados-membro da Organização das Nações Unidas (ONU), a Agenda 2030 consiste em um plano de ação global que reúne metas e objetivos de desenvolvimento sustentável para erradicar a pobreza e promover vida digna a todas as pessoas.

Ao longo de 2022, o Selo ODS para IES, criado pela Universidade de Brasília (UnB), realizará consultas virtuais a comunidades acadêmicas para alinhar esforços em prol da implementação da Agenda 2030, contemplando singularidades e desafios dos diferentes territórios brasileiros. As IES que desejarem receber o selo devem apresentar à curadoria do projeto as ações desempenhadas que estejam relacionadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável.

Marcando o compromisso com o desenvolvimento sustentável e os objetivos centrais da Agenda 2030, a Uern já apresentou à curadoria do Selo ODS para IES a institucionalização da equidade de gênero nos cargos de chefe/sub-chefe de gabinete, pró-reitores, diretores e assessores vinculados à Reitoria, com no mínimo 50% deles sendo ocupados por mulheres.

A iniciativa foi aprovada pelo Conselho Diretor da Universidade em novembro de 2021 e está relacionada ao objetivo 5 do Agenda 2030, que busca promover a igualdade de gênero e empoderar mulheres e meninas. A ação será somada a outras ações desempenhadas pela Universidade para pleitear o Selo ODS.

“Através das ações de ensino, pesquisa e extensão, nas diversas áreas do conhecimento, A Uern tem grande capacidade de colaborar para a implantação dos objetivos da Agenda 2030 tanto na esfera local e regional quanto global, principalmente por seu papel significativo na formação dos professores da educação básica do Estado. Somos uma universidade socialmente referenciada, com olhar sensível para as causas sociais e grupos invisibilizados”, ressalta a reitora da Uern, professora Cicília Maia, sobre a meta da Universidade de fomentar os objetivos apontados na Agenda.