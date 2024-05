Uern incentiva voluntariado no auxílio às vítimas das enchentes do RS

Desde o final do mês de abril, a população do Rio Grande do Sul sofre com as consequencias das enchentes que atingem o estado. A situação exige que todo o país se una em ações emergenciais de auxílio às vítimas da maior tragédia que atinge o povo gaúcho.

Diante deste quadro, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) está incentivando a ação voluntária de profissionais na área da saúde para compor o banco de voluntários da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. Os profissionais poderão ser convidados a auxiliar os municípios gaúchos afetados pelos eventos climáticos e chuvas intensas.

A colaboração desses profissionais se dará em hospitais, unidades de pronto atendimento e demais serviços de saúde.

Para se voluntariar, os profissionais deverão preencher o cadastro disponibilizado no link https://saude.rs.gov.br/cadastro-de-profissionais . Ao fazer o cadastro, o profissional autoriza que seus dados sejam disponibilizados pela secretaria estadual para as gestões municipais e instituições de saúde caso haja necessidade de substituição ou ampliação da força de trabalho.

O cadastro é destinado àqueles profissionais com disponibilidade de carga horária e interesse em atuar no auxílio aos municípios. A inscrição não é garantia da convocação do profissional, como também não gera vínculo empregatício.

Até o momento, mais de sete mil profissionais de saúde já se inscreveram na ação voluntária.

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul também lançou um formulário para voluntários que desejam atuar em tarefas de organização, seleção e triagem das doações de ajuda humanitária. Instituições, empresas e ou grupos interessados no voluntariado também podem preencher o cadastro no link https://casamilitar-rs.com.br/voluntariado/.

De acordo com a reitora Cicília Maia, muitas informações sobre a real situação do Rio Grande do Sul não estão chegando ao restante do país em sua totalidade e é necessário que a Universidade atue na veiculação de informações sobre as formas como o país pode ajudar neste momento.

“Através da Abruem nós temos contato com reitores e reitoras de todo o país. Entramos em contato com a reitora da Uergs, Profa. Sandra Lemos e outros colegas do Sul, e os relatos são de que a situação é ainda mais grave do que está sendo mostrado pelos veículos de comunicação. Apesar de estarmos no extremo oposto do país, precisamos auxiliar neste momento. Tenho certeza de que se fosse ao contrário, eles estariam fazendo o mesmo por nós”, afirmou a reitora Cicília Maia.

Para traçar estratégias de auxilio às vítimas das enchentes no RS, a reitora da Uern conversou com os diretores e diretoras das unidades acadêmicas da Uern, através do Fórum de Diretores da universidade.

A coordenadora do Fórum de Diretores, professora Meyre Ester Barbosa, elogiou a iniciativa da instituição e destacou a corresponsabilização de todos com a população atingida por esta tragédia.

“A gente precisa ter esse espírito de solidariedade, de uma forma global. A gente sabe que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas que poderia acontecer em qualquer outra parte do país e do mundo”, destacou a coordenadora do Fórum.

O colegiado de diretores e diretoras, de forma geral, manifestou a colaboração com a campanha, se comprometendo a difundir informações.

As diretorias também estão disponibilizando pontos de coleta em suas unidades.

Outras formas de ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

As companhias aéreas anunciaram a criação de campanhas gratuitas para levar doações até o Rio Grande do Sul. As empresas irão transportar itens como roupas, agasalhos, calçados, alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza.

Em parceria com as companhias Gol, Azul, Latam e Jamef, a empresa de viagens CVC está disponibilizando em todas as suas lojas no Brasil, pontos de coleta para doações até o dia 19 de maio.

Em Mossoró, a Voepass estará recebendo as doações de alimentos não-perecíveis, agasalhos, roupas e itens de higiene pessoal, em seus balcões de atendimento localizados no Aeroporto Dix-sept Rosado, diariamente, das 10h às 16h.

Para doações em dinheiro, está sendo disponibilizado o PIX SOS Rio Grande do Sul

Chave CNPJ 92.958.800/0001-38

Destinatário: SOS Rio Grande do Sul

Instituição: Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul