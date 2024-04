Uern faz novas mudanças nos editais do concurso público para professores e técnicos

O Diário Oficial do Estado trouxe na edição desta quinta-feira 11, a publicação de quatro aditivos aos editais do Concurso Público de Provas e Títulos para provimentos de vagas para docentes e técnicos da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Fuern). Conforme cronograma da Idecan, os locais de realização das provas devem ser divulgados nesta sexta-feira 12.

O concurso é coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). O processo é acompanhado pela Comissão Central de Concurso, instituída pela Uern. São ofertadas 106 vagas, sendo 66 para docentes e 40 para técnicos. As provas serão realizadas no dia 21 de abril.

A Uern alerta que os candidatos devem estar atentos aos prazos e normas. A Comissão do Concurso chama atenção dos inscritos ao cargo de Técnico Instrutor Musical, pois é necessário acessar o site do Idecan para realizar a escolha do instrumento musical a ser utilizado na execução do Programa Específico da Prova Escrita e Didática. O prazo para indicação do instrumento será de 11 a 15 de abril de 2024.