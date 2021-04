UERN escolhe reitor e vice para os próximos quatro anos nesta quarta-feira (14)

Estudantes, professores e técnicos administrativos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) escolherão, nesta quarta-feira (14), o(a) novo(a) reitor(a) e vice-reitor(a) da instituição para o período de 2021 a 2025. Pela primeira vez na história, a eleição vai acontecer de forma virtual, das 8h às 22h.

Para votar, é preciso que o estudante, o docente e o técnico administrativo realizem o cadastro nas plataformas vinculadas ao Sistema Integrado de Gestão (SIG) – SIGAA e SIG. Apenas os cadastrados terão acesso ao SiGEleição.

Até às 14h30 da última sexta-feira (09), a Diretoria de Informatização (Dinf) informou que o balanço dos cadastrados aptos a votar até aquele momento era de 89% dos professores e técnicos e 30% dos estudantes.

Para os estudantes, além do acesso ao SIGEleição, que permitirá que eles participem da eleição o cadastro dará acesso, em breve, ao Sistema de Bibliotecas e ao SIGAA. Esses são os próximos módulos de gestão de atividades acadêmicas que passarão a funcionar na Universidade.

Para os servidores, o cadastro dá acesso aos sistemas administrativos em diferentes áreas funcionais, como recursos humanos, patrimônio, administrativo, acadêmico, eleições, dentre outros. Os professores visitantes e os professores com contrato temporário também podem realizar o cadastro.

Conclusão

A expectativa é que em menos de 30 minutos após o encerramento da votação, o resultado da eleição já seja conhecido pelo presidente da Comissão Eleitoral, professor Armando Lúcio Ribeiro, que fará o anúncio oficial em seguida. Na quinta-feira (15), será publicado no Jornal Oficial da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (JOUERN) o resultado para fins de cumprimento da resolução 019/2020-CONSUNI.

“Vai ser uma eleição muito tranquila e aí pode ser um marco porque, muito possivelmente, a partir desse fato, todas as eleições sejam desse modo [eletrônica] a nível da Uern, porque tem se mostrado bastante satisfatório, todos os candidatos contribuem com as normas que foram baixadas pelo Consuni [Conselho Universitário] e pela Comissão Eleitoral, de modo que o grande trabalho que teríamos que fazer na arregimentação de pessoal para trabalhar nas sessões, nas urnas eletrônicas e a totalização dos votos, esse será absorvido pela votação eletrônica. Estamos muito confiantes e numa boa expectativa para essa eleição e esse modo nós entendemos que seja o adotado nas próximas eleições”, avaliou Armando Lúcio, que preside a comissão pela sexta vez.

Adalberto Veronese da Costa, Cicília Raquel Maia Leite e Francisco Paulo da Silva concorrem ao cargo de reitor.

