Uern emite nota sobre a suspensão de refeições no Restaurante Popular do Campus Central

Nessa terça-feira, 19, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte emitiu uma nota oficial, com base no comunicado emitido pela Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), esclarecendo sobre a suspensão de refeições que eram servidas no Restaurante Popular localizado no Campus Central. A universidade explica que a unidade teve seu funcionamento suspenso para a oferta de almoço e jantar.

A partir de agora, o local só disponibilizará o café da manhã, por meio desse programa, que é servido de segunda a sexta-feira. De acordo com a nota emitida pela Sethas, foram identificadas irregularidades nas condições de acondicionamento de alimentos na unidade produtora das empresas que fornecem o almoço e o jantar para quatro unidades do Restaurante Popular em Mossoró e Baraúna, entre elas, o Restaurante Popular do Campus Central.

Ainda segundo a nota, a Secretaria estuda a viabilidade de contratação emergencial de empresa para fornecimento das refeições nas unidades afetadas, para retomar o serviço que impacta diretamente na vida de centenas de pessoas.

“A Uern está em contato com a Sethas e o Governo do RN a fim de buscar todas as informações para que a regularização do serviço aconteça o mais breve possível. A Universidade reitera a preocupação permanente e cuidado com a sua comunidade acadêmica, em especial, o público em condição de vulnerabilidade socioeconômica, bem como a comunidade externa que frequenta suas dependências, na busca pela garantia da segurança alimentar”, informa a Universidade.