UERN emite nota pela morte do estudante Tiago Fernandes

Tiago Fernandes do Nascimento, de 25 anos, estudante de Educação Física na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Faef/UERN) faleceu na manhã desta segunda-feira, 19 de abril de 2021, vítima do Covid-19.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado na sexta-feira (16), pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap/RN), o estado registra mais de 5.045 óbitos pela doença. Somente em Mossoró, o novo coronavírus vitimou 395 pessoas.

Confira a nota de pesar pelo falecimento do jovem emitida pela UERN:

“A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) lamenta profundamente o falecimento do estudante do oitavo período do curso de educação física do Campus Central, Tiago Fernandes do Nascimento.

Tiago lutou bravamente contra as complicações decorrentes da Covid-19, mas, nesta segunda-feira (19), não resistiu.

A Uern presta sua solidariedade aos familiares e amigos.

A universidade está em luto oficial e a Faculdade de Educação Física (Faef) suspendeu as aulas que seriam realizadas hoje.”