Uern e Ufersa divulgam nota mantendo suspensão de aulas presenciais

UERN

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), considerando os efeitos da Portaria Nº 22/2023-GR/UERN, mantém suspensas as atividades presenciais acadêmicas e administrativas nos Campi da Uern até quarta-feira, 22 de março.

A decisão foi tomada nesta sexta-feira, 17 de março, durante reunião da Reitoria com os diretores dos Campi, representantes do Fórum de Diretores, Fórum de Chefes de Departamentos e equipe, para discutir o cenário vivenciado no Rio Grande do Norte.

Tendo como prioridade a segurança da comunidade acadêmica e a mobilidade (transporte municipal e intermunicipal), um novo comunicado será emitido na quarta-feira, 22 de março.

UFERSA

Diante do quadro vivenciado nos últimos três dias no Rio Grande do Norte, o Conselho Universitário – CONSUNI – da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, UFERSA, decidiu pela suspensão das aulas presenciais até o próximo dia 24 de março de 2023. Durante a suspensão das aulas presenciais não será computada a frequência dos alunos e também não será realizada atividades avaliativas.

Também ficou decido que as atividades administrativas vão acontecer, excepcionalmente, de forma remota. Exceto as de caráter essenciais para o funcionamento da Universidade.