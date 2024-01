Uern divulga calendário de pagamento para o ano de 2024

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) divulga o calendário de pagamento dos(as) servidores(as) para o ano de 2024.

O pagamento ocorrerá conforme calendário abaixo, de forma integral. O pagamento do 13º salário dos servidores(as) está previsto para ser efetuado no dia 20 de dezembro.

O pagamento dos servidores aposentados é realizado pelo Instituto Previdenciário dos Servidores do Rio Grande do Norte (IPERN), portanto segue o cronograma do Governo do Estado.

Mês Data de pagamento Observação

Janeiro 31/01/2024 Pagamento integral dos(as) servidores(as)

Fevereiro 29/02/2024 Pagamento integral dos(as) servidores(as)

Março 30/03/2024 Pagamento integral dos(as) servidores(as)

Abril 31/04/2024 Pagamento integral dos(as) servidores(as)

Maio 31/05/2024 Pagamento integral dos(as) servidores(as)

Junho 29/06/2024 Pagamento integral dos(as) servidores(as)

Julho 31/07/2024 Pagamento integral dos(as) servidores(as)

Agosto 31/08/2024 Pagamento integral dos(as) servidores(as)

Setembro 30/09/2024 Pagamento integral dos(as) servidores(as)

Outubro 31/10/2024 Pagamento integral dos(as) servidores(as)

Novembro 30/11/2024 Pagamento integral dos(as) servidores(as)

Dezembro 20/12/2024 Pagamento do 13º Salário

Dezembro 31/12/2024 Pagamento integral dos(as) servidores(as)