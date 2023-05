UERN disponibiliza vaga para trabalhador da Sesap que queira atuar como docente

SESAP/ASSECOM

A coordenação do Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAÚDE) da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) está com inscrições abertas até 2 de junho para o credenciamento de novos docentes. Das seis vagas disponíveis, uma vaga se destina a professor colaborador vinculado à Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).

Entre os critérios exigidos para participar o trabalhador deve estar vinculado a Escola de Saúde Pública (ESP) como docente colaborador, ter título de doutor, possuir produção científica e técnica vinculada à Estratégia da Saúde da Família. Já ter orientado, pelo menos, uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado ou dois trabalhos de conclusão de curso (TCC) de especialização ou quatro alunos de iniciação científica ou TCC de graduação. Além de possuir uma pontuação mínima de 250 na produção bibliográfica (sendo, minimamente, 150 pontos em artigos científicos e demais pontuações em livros e capítulos de livros). Os demais critérios podem ser observados no site do formulário para cadastro.

O PROFSAÚDE é um programa de pós-graduação stricto sensu, voltado para profissionais que atuam na área da saúde da família, com o objetivo de aprimorar suas habilidades e competências por meio de uma formação acadêmica de excelência. Como professor colaborador o trabalhador da Sesap terá a chance de desempenhar um papel fundamental na educação desses profissionais e no desenvolvimento de pesquisas e práticas inovadoras.

As vagas vinculadas a uma das sete linhas de pesquisa: 1- Atenção integral aos ciclos de vida e grupos vulneráveis; 2- Atenção à saúde, acesso e qualidade na atenção básica em saúde; 3- Educação e saúde: tendências contemporâneas da educação, competências e estratégias; 4- Gestão e avaliação de serviços na Estratégia de Saúde da Família/Atenção Básica; 5- Informação e saúde; 6- Pesquisa clínica – interesse da Atenção Básica; 7- Vigilância em saúde.

Para se candidatar, basta preencher o formulário de inscrição disponível no link a seguir:

