Uern decreta luto pela morte da servidora Zulmira Batista

É com profundo pesar que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) comunica o falecimento da servidora Zulmira Batista de Oliveira Neta, 41 anos, ocorrido neste sábado, 30.

Servidora da Uern desde 2014, Zulmira desempenhou com zelo e presteza seus serviços à Instituição. Lotada na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae), exercia o cargo de secretária.

Em sinal de profundo pesar, a bandeira da Uern está a meio mastro e a reitora Cicília Maia decretou luto oficial de três dias.

A Uern se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor.