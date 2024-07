Uern decreta luto oficial pelo falecimento do professor João de Araújo Pereira Neto

Com profundo pesar, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) comunica o falecimento do professor João de Araújo Pereira Neto, do Departamento de História, Campus Mossoró, na tarde desta terça-feira, 23 de julho, aos 62 anos.

A Uern decretou luto oficial de três dias, com hasteamento da bandeira a meio mastro. A Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (Fafic) suspendeu as atividades por dois dias, a contar a partir desta noite, em todos os seus departamentos.

Docente da Instituição desde 03 de outubro de 1988, João de Araújo estava internado em um hospital particular de Mossoró para tratar consequências de um infarto e, infelizmente, não resistiu a complicações em seu quadro clínico.

A Universidade se solidariza com toda a comunidade e expressa as mais sinceras condolências à família, amigos e colegas do professor João de Araújo.

Despedida

O velório será realizado a partir das 7h, no Memorial Jardim das Palmeiras (BR-304, saída para Tibau). O cortejo sairá às 15h e passará pelo Campus da Uern antes de seguir para o Cemitério Novo Tempo, onde acontecerá o sepultamento às 17h.