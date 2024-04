Uern decreta luto e lamenta o falecimento da professora Aurélia Carla Queiroga da Silva

Com pesar e profunda tristeza, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) lamenta informar o falecimento da professora Aurélia Carla Queiroga da Silva, do Departamento de Direito do Campus de Natal, ocorrido na manhã desta terça-feira, 23 de abril.

Desde 2006, a professora Aurélia dedicou-se incansavelmente à Uern, deixando um legado de excelência em sua atuação docente. Sua habilidade ímpar no ensino era reconhecida por todos os seus estudantes, que a admiravam não apenas como educadora, mas também como mentora e amiga.

A professora Aurélia atuou como coordenadora do projeto de extensão “Debate, Café e Cinema”, onde promoveu uma abordagem inovadora no estudo do Direito, utilizando ferramentas lúdicas para a construção do conhecimento científico. Sua visão pioneira e comprometimento com o enriquecimento acadêmico inspiraram gerações de estudantes.

Aurélia Queiroga foi assistente do Gabinete da Reitoria e coordenou o Núcleo Avançado de Educação Superior de Nova Cruz, no curso de Direito, desde a sua implantação. Chegou a transferir sua residência para a cidade de Nova Cruz, com o objetivo de dedicar-se plenamente às atividades do curso e aos estudantes.

A Uern decretou luto oficial de três dias, com hasteamento da bandeira a meio mastro. As atividades no Campus de Natal estão suspensas nesta terça-feira. O velório e sepultamento serão realizados na cidade de Sousa/PB.

A Universidade, em especial a comunidade do Campus de Natal, expressa as mais sinceras condolências à sua família, amigos e colegas neste momento de profundo pesar.