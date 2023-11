Uern convoca classificados no Programa de Moradia Universitária para entrevistas

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae), publica a convocação para entrevistas do processo seletivo para acesso ao Programa de Moradia Universitária – Modalidade Residência Universitária, no semestre 2023.2.

As entrevistas serão realizadas entre os dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Os(as) candidatos(as) classificados(as) para a etapa das entrevistas deverão acessar as salas de entrevistas no dia, horário e endereço disponíveis no Anexo II do Edital abaixo.

As entrevistas serão realizadas nas seguintes etapas:

– Banca de Seleção: Os(as) candidatos(as) selecionados participarão de entrevistas com a banca de seleção, formada pela equipe técnica da Prae ou com profissionais por esta designados, participação de outros representantes dos Campi Avançados e do Diretório Central dos Estudantes – DCE.

– Avaliação Psicológica: Posteriormente ocorrerá a entrevista para a avaliação psicológica com equipe técnica da Prae ou com profissionais por esta designados.

O não comparecimento no dia e horário previsto para as entrevistas implicará, automaticamente, na eliminação do(a) candidato(a). Também será reprovado(a) o(a) candidato(a) que tiver parecer desfavorável pela avaliação psicológica.

O resultado final será divulgado no dia 05 de dezembro.

O Edital pode ser conferido neste link.