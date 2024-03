Uern assina acordo de cooperação para canais públicos de rádio e TV

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) e outras 10 instituições que fazem parte da Associação Brasileira de Reitoras e Reitores de Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) assinaram nesta quarta-feira (6) acordo de cooperação coletivo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República para a exploração de TV e Rádio Universitária junto à Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

“Precisamos veicular, cada vez mais, as nossas ações de ensino, pesquisa e extensão para a sociedade. A parceria das universidades estaduais e municipais fortacele a Rede EBC e a comunicação pública, passando pela integração com as nossas instituições via Abruem. O Brasil precisa ouvir os vários sotaques que formam esta nação e isso se dará com a participação dessas instituições que estão essencialmente no interior do nosso país”, comemorou a reitora da Uern, Cicília Maia.

Através de parceria com a EBC, a Uern está em processo de implantação de seus canais oficiais de TV e Rádio educativas. No final de fevereiro, a universidade recebeu a visita técnica de representantes da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que conheceu as instalações da Uern TV e da torre de transmissão localizada no Campus Mossoró.