UERN apresentou 77% de aproveitamento em ranking mundial

O SCImago Institutions Rankings (SIR) – Edição 2022, apontou a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) dentro das instituições que estão com 77% de aproveitamento, quando o assunto é volume, impacto e qualidade da produção de pesquisa.

O ranking de inovação é calculado com base no número de pedidos de patentes da instituição e nas citações que sua produção de pesquisa recebe a partir das patentes. Por fim, o ranking social é baseado no número de páginas do site da instituição e no número de backlinks e menções das redes sociais.

SCImago é um grupo de investigação do Conselho Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), da Espanha, dedicado à análise, representação e recuperação de informação por meio de técnicas de visualização.

O SCImago Institutions Rankings (SIR) é uma classificação de instituições acadêmicas e relacionadas à pesquisa ranqueadas através da combinação de três conjuntos diferentes de indicadores baseados no desempenho da pesquisa, nos resultados de inovação e de impacto social medidos por sua visibilidade na web.

No ranking deste ano, foram avaliadas 4.364 universidades, tendo a Uern ocupado a 562ª posição no mundo e a 85ª no Brasil (pelos critérios do ranking, mais de uma instituição pode ocupar a mesma posição). A Uern se destacou principalmente no critério pesquisa se posicionando entre as 64% melhores do mundo, e no critério inovação, ficando entre as 77% melhores do mundo e entre as 65% da América Latina.

Das 19 áreas de estudo analisadas pelo SIR, a Uern situa-se entre as 75% melhores do Brasil em 03 áreas: Ciências da terra e planetárias (68°), Ciência ambiental (74°) e Ciências sociais (65º).

Quando avaliada a evolução da Uern comparando os dados de 2020 a 2022, percebe-se um salto de 48 posições considerando o conjunto dos três indicadores avaliados; já no que se refere apenas ao indicador inovação, a Uern apresentou grande destaque, notabilizando um salto de 98 posições nos dois últimos anos.

“Sabemos que a pesquisa e pós-graduação da Uern têm dado saltos importantes a cada novo ciclo de avaliação em decorrência da política de capacitação contínua e dedicação dos nossos servidores. Mesmo com alguns desafios nos últimos anos, nossos pesquisadores(as) seguem desenvolvendo seus estudos e são reconhecidos internacionalmente nas diversas áreas do conhecimento, como demonstram os indicadores deste e de outros rankings”, afirma Cicilia Maia.