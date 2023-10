Uern anuncia empresa organizadora de concurso

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) foi a banca selecionada para realizar o próximo concurso da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), previsto para ser realizado no primeiro semestre de 2024. A informação foi publicada na edição desta sexta-feira (20) do Diário Oficial do Estado.

A partir dessa escolha, a universidade dará continuidade aos trâmites necessários para a assinatura do contrato com a banca e para a formulação do edital.

A expectativa da Instituição é que o edital com as informações sobre cargos, datas de realização da prova e demais detalhes sobre o concurso seja publicado ainda neste ano.

A reitora Cicília Maia disse, em setembro passado, que o certame deve ofertar até 90 vagas. “Para docentes, numa faixa entre 60 e 70 vagas nas diversas áreas de conhecimento. Para técnicos e técnicas é um número mais reduzido, entre 15 e 20 vagas, técnicos de nível médio e superior, no geral”, disse.