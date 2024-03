Uern abre inscrições para seleção de professores temporários

Agecom Uern

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Fuern), através da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), torna público a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professor, por tempo determinado, a fim de atender à necessidade excepcional de interesse público.

As vagas são para os departamentos de Ciências Econômicas, Educação Física e Serviço Social – todas na Uern Mossoró.

As inscrições serão realizadas entre os dias 2 e 10 de março, através do Formulário de Inscrição, no qual o candidato deverá preencher corretamente os dados e anexar os documentos listados no edital, todos em formato PDF e em um único documento.

Os candidatos deverão efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de $ 100, somente na forma de transferência bancária ou PIX.

A homologação das inscrições será publicada no dia 12 de março. Após o resultado, os candidatos deverão enviar por e-mail para os departamentos, até o dia 18 de março, o currículo Lattes (em PDF) com a documentação comprobatória organizada por grupos e itens, conforme o edital, acompanhada da Ficha de Pontuação disponível no Anexo I.

O recurso contra o indeferimento da inscrição deverá ser enviado para o e-mail [email protected] utilizando o Formulário Padrão para Interposição de Recurso disponível no anexo III.

Os sorteios e provas didáticas ocorrerão em formato remoto e serão organizadas pelos respectivos Departamentos Acadêmicos na plataforma Conferência Web RNP, disponível neste link.

O sorteio dos temas para a Prova Didática será realizado na presença dos candidatos na sala virtual. Dependendo da quantidade de inscritos, as datas e horários disponíveis no edital poderão sofrer alteração.

O resultado preliminar será publicado no dia 25 de março, o candidato poderá interpor recurso no prazo de 24h após a divulgação do resultado preenchendo o anexo constante no resultado preliminar. O resultado final será divulgado no dia 28 de março.

Confira mais informações no edital.